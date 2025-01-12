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Царьград

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Дело в проводе: названа возможная причина масштабных пожаров в Калифорнии

Дело в проводе: названа возможная причина масштабных пожаров в Калифорнии

В США сообщили о возможной причине самых разорительных пожаров в истории страны. Впрочем, установить так ли это в данный момент уже весьма затруднительно.

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