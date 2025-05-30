ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области FPV-дронами: есть жертвы

МОСКВА, 30 мая, ФедералПресс. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трагическом инциденте в селе Логачевка Валуйского округа, где мирный житель погиб в результате удара FPV-дрона по автомобилю.
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