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«Научился лгать и мошенничать»: отец-основатель ИИ предупредил об опасности новой технологии

«Научился лгать и мошенничать»: отец-основатель ИИ предупредил об опасности новой технологии

Один из «крестных отцов» искусственного интеллекта раскритиковал многомиллиардную гонку по разработке передовых технологий, заявив, что новейшие модели демонстрируют опасные характеристики, такие как ложь пользователям.

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