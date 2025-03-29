Замглавы МО РФ Фомин обсудил с премьер-министром Мьянмы военное сотрудничество

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин завершил рабочий визит в Республику Союз Мьянма (РСМ). В ходе поездки российской делегации в Мьянму Фомин обсудил с премьер-министром страны Мин Аунг Хлайном вопросы военно-технического сотрудничества между РФ и РСМ.