Замглавы МО РФ Фомин обсудил с премьер-министром Мьянмы военное сотрудничество

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин завершил рабочий визит в Республику Союз Мьянма (РСМ). В ходе поездки российской делегации в Мьянму Фомин обсудил с премьер-министром страны Мин Аунг Хлайном вопросы военно-технического сотрудничества между РФ и РСМ.
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