Журналист немецкого канала: отставка главкома ВСУ Сырского говорит о готовности Зеленского сдатьсяОтставка бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского указывает на то, что Владимир Зеленский может быстро пойти на уступки, если на него окажут достаточно серьезное давление.
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