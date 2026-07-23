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Живая Кубань

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Журналист немецкого канала: отставка главкома ВСУ Сырского говорит о готовности Зеленского сдаться

Журналист немецкого канала: отставка главкома ВСУ Сырского говорит о готовности Зеленского сдатьсяОтставка бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского указывает на то, что Владимир Зеленский может быстро пойти на уступки, если на него окажут достаточно серьезное давление.

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