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Воронежские новости

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Воронежцы попали в волну ажиотажного спроса на ипотеку перед сменой условий

Воронежцы попали в волну ажиотажного спроса на ипотеку перед сменой условий

Сентябрь 2026 года стал рекордным для ипотечного рынка: Сбер выдал кредиты на жильё на общую сумму 445,5 млрд рублей.

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