GOLOS.EU

52 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    О каком прошлогоднем успехе судачите господа? Мы просто отступили для перегруппировки. Это не есть отступление и тем ...Америка рассматри...
  • Россиянин
    Я часто начал задавать вопрос: Если сумасшедшие при власти в США, то кто у них в психбольницах тогда? Напрашивается в...Александр Скубчен...
  • Россиянин
    Они же ничего больше не умеют.Елена Маркосян: Б...

Николай Азаров: Кризис в Украине: скрытая инфляция и нарастающие экономические проблемы

Николай Азаров: Кризис в Украине: скрытая инфляция и нарастающие экономические проблемы

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись премьер-министра Украины (2010—2014 гг.) Николая Азарова: Экономика Украины в критическом состоянии, скрытая инфляция на месте Киевский режим вручную сдерживает цены на базовые продукты, боится социального взрыва.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх