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ИА Регнум

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Силы ПВО за ночь сбили 560 украинских дронов над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 560 украинских дронов над регионами России

Средства ПВО за ночь уничтожили 560 вражеских беспилотников самолетного типа над российскими регионами.

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