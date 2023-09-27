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За рулем

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Выбор моделей авто в России сократится. Есть причина

Выбор моделей авто в России сократится. Есть причина

Минпромторг меняет правила ввоза автомобилей по параллельному импорту. Согласно нововведению, с 1 октября автомобили брендов, имеющих официальное представительство в стране, будут доступны исключительно через авторизованных дилеров.

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