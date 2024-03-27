Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

Экоактивист-навальнист подался в укротеррористы. Хотел совершить теракт — случайно взорвал сам себя

Экоактивист-навальнист подался в укротеррористы. Хотел совершить теракт — случайно взорвал сам себя

Завербованный Главным управлением разведки Минобороны Украины и мечтавший влиться в ряды власовского РДК* 29-летний самарский оппозиционер Андрей Жвакин пытался взорвать пункт приёма гуманитарной помощи для наших бойцов и населения Донбасса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛБ
Людмила Боченкова
да уж !точно!Бог  шельму  мечет! туда и дорога в ад  на сковороду к чертям!
Ответить
11 час.
Регина Толстоброва
И слава богу, на одного мерзавца меньше.
Ответить
9 час.
лл
лина любимцева
Что же они такие молодые, и такие убогие?!!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх