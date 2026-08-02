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В России представлен премиум-кроссовер Wey V9X: 598 л.с., полный привод, 6 мест

В России представлен премиум-кроссовер Wey V9X: 598 л.с., полный привод, 6 мест

Компания Great Wall официально представила в России новый флагманский кроссовер Wey V9X. Модель призвана укрепить позиции бренда в премиальном сегменте и составить конкуренцию таким автомобилям, как Li Auto L9 и Toyota Grand Highlander.

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