Я вам так скажу, мы тут привыкли мерить стройку этажами, кубами бетона и километрами арматуры. Положил плиту — молодец, сдал садик — герой.
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