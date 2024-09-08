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62ИНФО | Новости Рязани

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Житель Рязанской области выиграл в лотерею миллион рублей

Житель Рязанской области выиграл в лотерею миллион рублей

Всего в лотерею было разыграно 31 миллион 718 тысяч рублей, а выиграли 207 тысяч 728 билетов. «Счастливые билеты были куплены в Ростовской и Рязанской областях, в Ставропольском крае, а также в Республике Башкортостан», – написали организаторы.

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