Житель Рязанской области выиграл в лотерею миллион рублей

Всего в лотерею было разыграно 31 миллион 718 тысяч рублей, а выиграли 207 тысяч 728 билетов. «Счастливые билеты были куплены в Ростовской и Рязанской областях, в Ставропольском крае, а также в Республике Башкортостан», – написали организаторы.
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