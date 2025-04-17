На территории южноуральского национального парка обнаружили стаю волков

Сотрудники «Зигальги» подтвердили присутствие на территории заповедника стаи волков. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», с января по март на особо охраняемой природной территории шел традиционный зимний маршрутный учет.