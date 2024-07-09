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Царьград

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Свежие комментарии

  • Maxim
    В сов время все так лечились, без усугубления..Так ожоги лечить ...
  • Виталий
    Надо заканчивать с этим "цирком"...Не хотят понимать...пусть боятся! Пора закончить это за 3-е суток, максимум 5...и ...Украина начала мс...
  • Maxim
    Кончайте сливать из унитазов в море, через дождевые канавы: болгары, турки и греки - так не делают..Вице-губернатором...

Байден заявил, что Россия на Украине хочет уничтожить "культуру Урана"

Байден заявил, что Россия на Украине хочет уничтожить "культуру Урана"

Байден оговорился, заявив, что Россия хочет уничтожить культуру Урана.Президент США Джо Байден допустил очередную досадную оплошность в обращении к саммиту НАТО.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
После выпитой урины заступился за Уран .
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16 час.

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