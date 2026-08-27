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Лига Европы. Раунд плей-офф. «Арарат-Армения» примет «Университатя Крайова», «Трабзонспор» Салаха в гостях у «Ференцвароша», «Андерлехт» против «Кайрата»

« Арарат-Армения » примет « Университатя Крайова » в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы .

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