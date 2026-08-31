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15 сравнений, которые не нуждаются в пояснениях

15 сравнений, которые не нуждаются в пояснениях

Сопоставление двух моментов или предметов способно вскрыть то, что обычно ускользает от взгляда: наследственное сходство, разницу в подходе к жизни или перемены, произошедшие за время ремонта.

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