Пятый канал

30 997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Чужой ребенок и измены: Была ли взаимной любовь в семье Рыбникова и Ларионовой?

Чужой ребенок и измены: Была ли взаимной любовь в семье Рыбникова и Ларионовой?

Одна из самых красивых пар советского кинематографа — Алла Ларионова и Николай Рыбников. 31 год назад, 22 октября 1990 года, не стало звезды фильмов «Девчата», «Девушка без адреса» и многих других картин, а супруга актера прожила еще десять лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх