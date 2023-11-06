Финны собрались продать бывшую крепость, которую построил генерал Суворов

У властей Финляндии нет денег содержать старинную крепость, которая тесно связана с историей России. Что же там теперь будет?Стало известно, что гарнизонная крепость Кюминлинна около города Котка может уйти с молотка – дело в том, что в Суоми нет денег на ее содержание, а реконструировать ее пока не представляется возможным.