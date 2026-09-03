Путин назвал московскую систему школьного образования эталоном для всех регионов России

Президент заявил об этом на Восточном экономическом форумеПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке назвал систему школьного образования в Москве эталоном, к которому должны стремиться все другие регионы страны.