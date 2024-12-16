Православный календарь на 2025 год: все праздники и посты на весь год

Согласно представленным в открытом доступе данным, православный календарь — система счета времени, используемая для определения последовательности церковных праздников и постов годичного цикла, а также соответствующих им богослужений.
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