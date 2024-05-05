Администрация Байдена: наша помощь не поможет Украине в конфликте с Россией

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на мероприятии, организованном газетой The Financial Times в Вашингтоне, заявил, что недавно одобренный Конгрессом США новый пакет военной помощи Киеву не сможет моментально в корне изменить ситуацию на поле боя.