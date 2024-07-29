Польша предложила Венгрии покинуть ЕС и НАТО

Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Теофил Бартошевский предложил Венгрии выйти из Евросоюза и НАТО в ответ на заявление премьер-министра Виктора Орбана о возможных последствиях поддержки войны в Украине при победе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в президентских выборах в США.
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