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Новости России и Мира | NEWSES.RU

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Польша предложила Венгрии покинуть ЕС и НАТО

Польша предложила Венгрии покинуть ЕС и НАТО

Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Теофил Бартошевский предложил Венгрии выйти из Евросоюза и НАТО в ответ на заявление премьер-министра Виктора Орбана о возможных последствиях поддержки войны в Украине при победе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в президентских выборах в США.

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