Суд отказал экс-солистке "Миража" Гулькиной в удовлетворении иска к Суханкиной

Мосгорсуд отменил решение Чертановского суда Москвы, который в октябре 2024 года удовлетворил иск бывшей солистки группы "Мираж" Наталии Гулькиной о защите чести, достоинства и деловой репутации к экс-коллеге Маргарите Суханкиной из-за ее заявлений.