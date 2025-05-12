Суд отказал экс-солистке "Миража" Гулькиной в удовлетворении иска к Суханкиной

Мосгорсуд отменил решение Чертановского суда Москвы, который в октябре 2024 года удовлетворил иск бывшей солистки группы "Мираж" Наталии Гулькиной о защите чести, достоинства и деловой репутации к экс-коллеге Маргарите Суханкиной из-за ее заявлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии