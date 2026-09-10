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Регионы России

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Объявлен выход мультсериала «Аватар: Семь убежищ» — продолжения «Легенды о Корре»

Объявлен выход мультсериала «Аватар: Семь убежищ» — продолжения «Легенды о Корре»

Премьера мультсериала «Аватар: Семь убежищ» запланирована на 9 октября, сообщают создатели Майкл Дантэ ДиМартино и Брайан Кониецко.

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