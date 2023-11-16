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Мировое обозрение

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К зависти Китая, к гордости Индии: после полувекового перерыва Россия возвращается в Индийский океан

К зависти Китая, к гордости Индии: после полувекового перерыва Россия возвращается в Индийский океан

После перерыва в несколько десятилетий Россия занялась расширением своего присутствия в регионе Индийского океана (РИО), пришвартовав свои военные корабли в Бангладеш и проведя первые совместные учения с Мьянмой.

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