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Газета.ру

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Спасатель Микрюков: паника и активные движения ускоряют погружение в болото

Спасатель Микрюков: паника и активные движения ускоряют погружение в болото

Спасение и самоспасение в болоте окружено множеством мифов. О том, как действовать, если вы провалились, и что важно знать тому, кто пришел на помощь, «Газете.

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