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Царьград

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Ученые выявили связь между мясом и риском рака желудка

Ученые выявили связь между мясом и риском рака желудка

Ученые из проекта EPIC обнаружили, что регулярное потребление переработанного мяса увеличивает риск рака желудка и пищевода.

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