Житель Коношского района отправился в тюрьму за насилие над женой

Суд признал 39-летнего жителя поселка Заречный виновным в покушении на убийство бывшей супруги, принуждении ее к даче ложных показаний и покушении на применение насилия в отношении представителя властиИзвестно, что в феврале 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказывал в адрес оперуполномоченного полиции слова в грубой нецензурной форме, а также попытался нанести удар полицейскому.