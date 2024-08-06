Коллаж ЦарьградаСегодня 5,8K прочитали Венесуэла наносит асимметричный удар по США и их сателлитам, которые не признали результаты президентских выборов в Венесуэле и пытаются дестабилизировать обстановку в этой стране.
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