Обошлось без пострадавших: дачный домик выгорел в Уссурийске

За прошедшие выходные в Приморье зафиксировано три возгорания дачных домов. Один из таких пожаров произошел в поселке Черняховский в Уссурийске, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.