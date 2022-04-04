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Обошлось без пострадавших: дачный домик выгорел в Уссурийске

Обошлось без пострадавших: дачный домик выгорел в Уссурийске

За прошедшие выходные в Приморье зафиксировано три возгорания дачных домов. Один из таких пожаров произошел в поселке Черняховский в Уссурийске, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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