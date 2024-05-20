МИД Ирана поблагодарил готовые помочь с поиском вертолета Раиси страны

Иранская сторона выражает благодарность ряду государств и международных организаций, выразивших готовность оказать помощь в поиске места жесткой посадки вертолета, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси.
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