ЖК «Дыхание»! Машина оцеплена – на месте работает полиция: выясняются обстоятельства инцидента

В полицию обратился мужчина, предоставляющий услуги по прокату автомобилей. Он сообщил, что после того, как один из арендаторов вернул машину, при уборке салона была найдена металлическая емкость с пакетами, вызывающими подозрения.
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