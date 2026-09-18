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Воронежский онкоцентр — призёр премии имени академика Савицкого: проект «Сохрани жизнь дважды» стал первым в мире форматом амбулаторной кардиоонкологии

Воронежский онкоцентр — призёр премии имени академика Савицкого: проект «Сохрани жизнь дважды» стал первым в мире форматом амбулаторной кардиоонкологии

Разработка сотрудников Воронежского онкоцентра и кафедры онкологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко вошла в число призёров престижной премии имени академика А.

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