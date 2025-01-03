Кино: Почему стал изгоем в Голливуде Мел Гибсон, хотя и получил «Оскар», и Что помогло ему восстановить репутацию

Сегодня празднует свой день рождения актёр с самой неоднозначной репутацией. Он прославился в образе Макса Рокатански в постапокалиптическом боевике «Безумный Макс», а после демонстрировал публике всю полноту своего таланта, снимаясь в самых успешных проектах.
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