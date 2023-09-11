На Ямале явка избирателей на выборах губернатора Тюменской области составила 67%

Избирком Ямала озвучил предварительные результаты на выборах губернатора Тюменской области. Как сообщил председатель комиссии Андрей Гиберт, явка по округу составила 67,1%.
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