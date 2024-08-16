Важность золота в резервах России объяснили

Значительное присутствие золота в международных резервах России не только позволяет стране сохранять макроэкономическую стабильность, но и дает возможность прилично зарабатывать, приводит РИА Новости комментарий эксперта рынка драгоценных металлов Алексея Вязовского, связанный с рекордным ростом стоимости таких резервов.
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