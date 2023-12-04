Боец ВС России заявил о высокой эффективности модернизированных «Краснополей»

Модернизированные управляемые снаряды «Краснополь» с повышенной точностью обладают высокой эффективностью, сообщил командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Белый.
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