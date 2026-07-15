Эксперт ROSSKO предупредил об опасности некачественного бензина

Технический специалист Константин Ершов из компании ROSSKO объяснил, как низкокачественный бензин может стать причиной повреждения топливных форсунок и других компонентов автомобиля, вызывая нестабильность работы двигателя и повышенный износ деталей.
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