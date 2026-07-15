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Царьград

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Эксперт ROSSKO предупредил об опасности некачественного бензина

Эксперт ROSSKO предупредил об опасности некачественного бензина

Технический специалист Константин Ершов из компании ROSSKO объяснил, как низкокачественный бензин может стать причиной повреждения топливных форсунок и других компонентов автомобиля, вызывая нестабильность работы двигателя и повышенный износ деталей.

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