Смотреть надо: в РФ создадут единый сервис оплаты лицом

«Сбер» и НСПК объединят сервисы оплаты лицом во второй половине 2025 года, выяснили «Известия». Клиенты смогут подключиться к единой системе из приложения любого банка, а также пользоваться широкой сетью терминалов крупнейшего игрока с возможностью считывать биометрию.
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