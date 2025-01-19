Смотреть надо: в РФ создадут единый сервис оплаты лицом

«Сбер» и НСПК объединят сервисы оплаты лицом во второй половине 2025 года, выяснили «Известия». Клиенты смогут подключиться к единой системе из приложения любого банка, а также пользоваться широкой сетью терминалов крупнейшего игрока с возможностью считывать биометрию.