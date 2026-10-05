О профилактических мероприятиях налоговых органов

Продолжая тему добросовестности налоговых органов, начатую автором ранее , можно рассмотреть ее на свежем примере борьбы ФНС России с бенефициарами «площадки реализации бумажного НДС», выявленной весной 2026 г.
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