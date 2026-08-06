Китай приступил к строительству транспортного кольца длиной 27 тысяч километров

Осенний пейзаж вдоль шоссе G331 у города Байшань, провинция Цзилинь на северо-востоке Китая / © VCG Как сообщило Министерство транспорта КНР, основу нового маршрута составят три национальные автомагистрали — G219, G331 и G228, общая протяженность которых превысит 27 тысяч километров.