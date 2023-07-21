Оголенная певица Слава похвасталась пышными ягодицами — видео

Округлости просто завораживающие. Певица Слава, которая на днях похвасталась тем, что ее бывший партнер уже в 28-й раз сделал ей предложение руки и сердца, случайно раскрыла в своем блоге секрет того, чем же она так сильно пленила миллионера.