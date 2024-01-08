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“Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Надеюсь, никто ни за кем не придет”, – Собчак сдала сбежавшую Ивлееву с потрохами

“Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Надеюсь, никто ни за кем не придет”, – Собчак сдала сбежавшую Ивлееву с потрохами

После шумной вечеринки Насти Ивлеевой светская тусовка продолжает бурлить. Отмена выступлений, исключение с корпоративов, финансовые и репутационные потери – участие в сомнительном мероприятии серьезно поставило под удар всех его звездных участников.

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Вовладар Даров
На фото патриоты Америки!
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