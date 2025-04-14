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Сбой у бело-голубых: «Трактор» отыгрался с 0:3 и вырвал победу в овертайме, «Ак Барс» засушил московское «Динамо»

Сбой у бело-голубых: «Трактор» отыгрался с 0:3 и вырвал победу в овертайме, «Ак Барс» засушил московское «Динамо»

«Трактор» в четвёртый раз подряд в плей-офф КХЛ одержал волевую победу в Челябинске. На сей раз подопечные Бенуа Гру горели дома минскому «Динамо» со счётом 0:3, но ещё до конца второго периода сумели восстановить равновесие благодаря дублю и передаче Максима Шабанова, а затем дожали неуступчивого соперника в овертайме.

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