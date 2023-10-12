Ростислав Шапошников: Госслужащие Украины тратят сотни тысяч на отдых, а Зеленский ходит с протянутой рукой

24/7 читаю, что те, кто не на фронте, — «это негодяи-уклонисты», а те, кто не на фронте по объективным причинам, — это «жлобы, которые мало дают денег на армию», а жители США вообще должны отдавать всю свою зарплату Украине.
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