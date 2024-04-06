Как принять участие в благоустройстве своего микрорайона?

В Севастополе продолжается обсуждение территорий для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным.
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