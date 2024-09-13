«Подвергались обстрелам»: Запашный со слезами на глазах рассказал о поездках в Донбасс

Эдгард Запашный не сдержал слез, рассказывая о своих поездках в Донбасс. В беседе с NEWS.ru на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур директор Большого Московского цирка призвал коллег приезжать в новые регионы России с выступлениями.