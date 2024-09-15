Состояние инженерных сетей жилых домов перед зимой проверили в Подольске

Заместитель председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов проверил готовность коммунальных служб городского округа Подольск к зимнему сезону.
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