Курский суд заочно арестовал полковника ВСУ Карпушу

Ленинский районный суд города Курска заочно арестовал полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпушу, которого обвиняют в неоднократных обстрелах Курской области, в том числе ракетном обстреле интерната с мирными жителями в оккупированной Судже.