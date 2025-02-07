Курский суд заочно арестовал полковника ВСУ Карпушу

Ленинский районный суд города Курска заочно арестовал полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпушу, которого обвиняют в неоднократных обстрелах Курской области, в том числе ракетном обстреле интерната с мирными жителями в оккупированной Судже.
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